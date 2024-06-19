Политика Франции по Южному Кавказу представляет серьезную угрозу для региона - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проведение Францией политики милитаризации по Южному Кавказу представляет серьезную угрозу для региона.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 29-го заседания высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего в Баку.

"Это не способствует продвижению мирной повестки в регионе Южного Кавказа. Проведение Францией политики милитаризации по Южному Кавказу представляет серьезную угрозу для региона. Это серьезный удар по процессу нормализации. В то же время это шаг, который приведет к активизации реваншистских сил в Армении. Мы считаем, что Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН должна проводить более ответственную политику", - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, в международных отношениях существует такой подход, что в отношении государств, совершивших оккупацию и агрессию, должны быть введены различные ограничения в отношении их последующих программ милитаризации.

"Мы должны учитывать, что Армения - это государство, совершившее оккупацию и агрессию в регионе Южного Кавказа", - сказал Х. Гаджиев.

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