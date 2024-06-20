Партия «Ени Азербайджан» выступила с инициативой роспуска парламента

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) выступила с инициативой роспуска парламента.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе партии «Ени Азербайджан», 20 июня состоялось очередное заседание правления партии.

Сообщая о повестке заседания, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов отметил, что за последние годы под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева были достигнуты исторические победы, успешно и последовательно осуществлены многогранные и целенаправленные реформы во всех сферах общественно-политической жизни, государственного управления.

По его словам, в ноябре 2024 года, в период проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других важных международных мероприятий, должны состояться, согласно части II статьи 981 Конституции Азербайджанской Республики, очередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

"Важное значение имеет высокий уровень организации как выборов, так и вышеотмеченных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать целесообразность полного функционирования парламента страны в этот период. Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва в течение всего периода своей деятельности стремится достойно выполнять возложенные на него задачи, поддерживая внутреннюю и внешнюю политику государства на законодательном уровне, принимая активное участие в организации и совершенствовании государственного управления, проводя регулярную работу с избирателями на местах, а также достойно представляя национальные интересы на международном пространстве благодаря эффективному использованию возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией. Считаем, что и в нынешних условиях Милли Меджлис, отдавая приоритет государственным интересам, должен выступить с инициативой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов", - сказал Будагов.

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