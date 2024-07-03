БАКУ /Trend/ - Проходит заседание правления партии "Ени Азербайджан", в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, на заседании предусмотрено утверждение Плана мероприятий партии "Ени Азербайджан" в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, назначенными на 1 сентября 2024 года, создание Центрального избирательного штаба партии и утверждение его состава, назначение полномочных представителей партии и уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а также назначение лиц, которые будут наблюдать за заседаниями избирательных комиссий до дня голосования.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.

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