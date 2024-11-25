Проведя COP29, Азербайджан продемонстрировал растущий авторитет на международной арене – Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Успешно проведя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), Азербайджан продемонстрировал свой растущий авторитет на международной арене.

Об этом в понедельник Trend заявил политолог Азер Гараев.

"Изменение климата - одна из самых серьезных глобальных проблем XXI века. Это явление влияет не только на экосистемы, но и на мировую экономику, социальную справедливость и международную безопасность. Поэтому борьба с изменением климата не ограничивается научными исследованиями, но в то же время требует сильной политической воли и международного сотрудничества.

COP29 стала мероприятием, на котором были приняты важные решения по этому вопросу. Проведение этого мероприятия в Баку подтвердило место Азербайджана на мировой арене в борьбе с изменением климата. Принимая этот саммит, Азербайджан не только способствовал решению экологических проблем, но и продемонстрировал свой растущий авторитет на международной арене.

Конференция COP29 стала, с одной стороны, пространством, где принимаются важнейшие решения для будущего планеты, а с другой - платформой, на которой Азербайджан донес свой месседж до мировой общественности, как современный и надежный партнер", - отметил он.

Политолог сказал, что одним из важнейших итогов COP29 в Баку стало увеличение глобальной финансовой поддержки в борьбе с изменением климата.

"Мировые лидеры, присутствовавшие на саммите, одобрили ежегодное выделение 300 миллиардов долларов на поддержку развивающихся стран. Ранее эта сумма равнялась 100 миллиардам долларов.

Этот пакет финансирования будет использоваться для поддержки стран, уязвимых к воздействию изменения климата, финансирования перехода на возобновляемые источники энергии и предотвращения стихийных бедствий.

Большая часть фонда будет направлена в страны, расположенные в таких регионах, как Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Кроме того, благодаря этому финансированию небольшие островные государства получат доступ к технологическим и инфраструктурным решениям для защиты от изменения климата. Часть этой суммы будет направлена на развитие зеленых технологий и инновационные решения по сокращению выбросов углерода", - подчеркнул политолог.

По его словам, на COP29 также был принят ряд других важных решений.

"Так, полностью утверждена статья 6 Парижского соглашения, принято историческое решение, обеспечивающее начало полноценной деятельности фонда потерь и убытков развивающихся стран, в том числе малых островных, наименее развитых и африканских государств, принято решение в соответствии со статьей 13 Парижского соглашения о подготовке двухлетних отчетов о прозрачности, оказании финансовой и технической поддержки развивающимся странам в области построения возможностей. В то же время был одобрен ряд других документов, в том числе "Гендерное равенство и борьба с изменением климата", "Глобальная цель адаптации", "Амбиции по смягчению последствий в Шарм-эль-Шейхе и программа исполнительной работы", - заявил он

Политолог подчеркнул, что COP29 показал, как активность Азербайджана в решении экологических проблем, так и высокий уровень организаторских способностей.

"Успешное завершение мероприятия не только повысило международный авторитет Азербайджана, но и еще раз доказало, что страна стала незаменимым местом для проведения подобных мероприятий. Высокий уровень организации мероприятия, участие более 70 тысяч гостей, принятые на нем важные решения накануне и в период проведения COP29 некоторыми западными СМИ и политическими кругами отразили клеветнические кампании, направленные на нанесение удара по имиджу Азербайджана", - сказал А.Гараев.

Баку считается идеальным центром для подобных международных мероприятий, а организационный опыт страны еще больше укрепил эту позицию. Успешное проведение мероприятия также показало, что Азербайджан является правильным выбором для проведения мероприятия. Азербайджан отличается не только географическими преимуществами и культурным богатством, но и желанием активно способствовать решению глобальных проблем. Несмотря на клеветнические кампании, COP29 продемонстрировала усиление позиций Азербайджана на глобальном уровне.

COP29 еще больше укрепил международные позиции Азербайджана, в очередной раз продемонстрировав, что Баку стал незаменимым местом для проведения глобальных мероприятий. Мероприятие подчеркнуло важную роль Азербайджана не только в борьбе с изменением климата, но и в международном сотрудничестве. Баку, успешно проведя это мероприятие, послал международному сообществу мощный сигнал: Азербайджан является надежным партнером в решении проблем современного мира", - добавил политолог.

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