Казахстан и Россия намечают новые пути для совместного развития в ключевых областях - визит Президента Путина в Астану

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия долгие годы поддерживают стратегическое партнерство, которое характеризуется глубокой взаимозависимостью и широким сотрудничеством в различных областях. Протяженная сухопутная граница, являющаяся самой длинной в мире, объединяет две страны, и их исторические, экономические, культурные и политические связи служат основой тесных двусторонних отношений. В настоящее время Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане. Государственный визит Президента России в Казахстан является вторым в этом году, что подчеркивает неизменную силу и важность их сотрудничества.

Торгово-экономическое взаимодействие между Казахстаном и Россией активно развивается. В ходе недавних переговоров лидеры стран поставили цель достичь взаимного товарооборота в 30 миллиардов долларов. Эта цель вполне достижима, так как текущие объемы товарооборота уже превышают 28 миллиардов долларов, что составляет 20 процентов от общего объема внешней торговли Казахстана.

Российские инвестиции в Казахстан остаются значительными: общая сумма вложений российских компаний в казахстанскую экономику достигла 13 миллиардов долларов. В настоящее время в Казахстане функционируют 23 тысячи российских компаний, 4 тысячи из которых были зарегистрированы только в прошлом году. В 2023 году российские компании инвестировали более 3 миллиардов долларов, что сопоставимо с объемом казахстанских инвестиций в Россию.

Сотрудничество охватывает множество сфер, включая энергетику, промышленность, транспорт, логистику и сельское хозяйство. На сегодняшний день реализовано более 90 совместных проектов на сумму свыше 18 миллиардов долларов, еще 49 находятся в стадии разработки. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что эти проекты создали более 22 тысяч рабочих мест и могут обеспечить еще 20 тысяч новых рабочих мест в будущем.

Энергетика остается одной из наиболее динамичных сфер сотрудничества Казахстана и России. Благодаря Каспийскому трубопроводному консорциуму, который использует российскую инфраструктуру, более 80 процентов казахстанской нефти экспортируется на международные рынки. Обе страны активно работают над разведкой и разработкой углеводородных месторождений, переработкой энергоресурсов и расширением трубопроводных систем.

Одним из ключевых проектов является разработка морского месторождения "Каламкас-си — Хазар" в партнерстве с российской компанией "Лукойл", общая сумма инвестиций в который составляет более 6 миллиардов долларов. В нефтехимии российские компании вместе с Казахстаном построили одно из крупнейших предприятий по производству полипропилена в Центральной Азии, которое начало работу в 2022 году. Еще одним значимым проектом является создание завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год и завода по производству бутадиена мощностью 340 тысяч тонн в год в сотрудничестве с компанией "Татнефть".

В газовом секторе также наблюдаются важные достижения. Впервые транзит российского газа в Узбекистан осуществляется через территорию Казахстана. Кроме того, подписано соглашение с "Газпромом" о транзите газа в Кыргызстан, а долгосрочные контракты по поставкам газа в Казахстан находятся на стадии активного обсуждения.

Кроме традиционных энергетических проектов, Казахстан и Россия активно развивают зеленую экономику. Казахстан инвестирует в возобновляемые источники энергии, и российские партнеры уже содействовали запуску проектов общей мощностью 370 мегаватт. В будущем планируется увеличить производство экологически чистой энергии на 1 гигаватт, что станет важным шагом на пути сокращения углеродного следа региона.

Государственная корпорация "Росатом" играет важную роль в казахстанском атомном секторе, предоставляя техническую помощь в развитии урановой промышленности и ядерного топливного цикла. Президент Путин отметил, что "Росатом" готов реализовать крупные проекты в Казахстане, включая строительство атомной электростанции, которое было недавно одобрено на референдуме.

Сотрудничество двух стран также охватывает транспорт и логистику. Казахстан активно развивает свою железнодорожную сеть, с планами на 2030 год отремонтировать 11 тысяч километров путей и построить более 5 тысяч километров новых железных дорог. Одним из ключевых проектов является создание мультимодальной транспортной сети, соединяющей Казахстан, Россию и Китай.

Одним из крупных достижений является совместное строительство транспортно-логистического центра в Селятино, который является частью более широкого транзитного коридора Китай-Казахстан-Россия. Эти логистические хабы способствуют бесперебойному движению товаров по Евразии и укрепляют торгово-экономическую интеграцию в регионе.

Казахстан и Россия продолжают углублять свое сотрудничество, охватывающее все аспекты двусторонних отношений. Политический диалог между двумя странами развивается, торгово-экономические связи расширяются, а культурные связи укрепляются. Недавние соглашения, такие как Комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы и План действий на 2024-2026 годы, подтверждают намерение стран развивать партнерство в будущем.

Развитие казахстанско-российских отношений даст значительный импульс экономике обеих стран и укрепит их роль в формировании будущего Центральной Азии и за ее пределами. Недавние соглашения и амбициозные проекты, выдвинутые в ходе визита Президента Путина, свидетельствуют о том, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Россией продолжит углубляться и развиваться в долгосрочной перспективе.