Депутаты парламента Азербайджана примут решение по 15 вопросам

БАКУ /Trend/ - Начало свою работу очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в повеску заседания вошли 15 нижеприведенных вопросов.

1.Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении "Второго приложения к Соглашению о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи от 14 сентября 2017 года", разрешении на его реализацию.

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз".

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Индонезия о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение).

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О животном мире", "Об охране окружающей среды" и "Об охране зеленых насаждений" (третье чтение).

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании" (третье чтение).

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О гранте" (третье чтение).

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обременении движимого имущества" (третье чтение).

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики "Об арбитраже" от 26 декабря 2023 года номере 1077-VIQ (третье чтение).

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О правах детей" (третье чтение).

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (третье чтение).

12.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о службе в таможенных органах", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики", "О прохождении службы в органах юстиции", "Об утверждении Положения о прохождении службы в миграционных органах" и "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям".

13.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

14.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О предотвращении бытового насилия" (второе чтение).

15.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).

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