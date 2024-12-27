Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили международные и региональные вопросы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 27 декабря 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министр Хакан Фидан еще раз выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета страны вблизи города Актау при выполнении рейса Баку-Грозный. Было отмечено, что Турция солидарна с братским Азербайджаном, а также всегда готова оказать всевозможную поддержку.

Министр Джейхун Байрамов, поблагодарив за соболезнования и постоянную поддержку и солидарность, сказал, что расследование причин авиакатастрофы находится непосредственно под контролем руководства страны и что в связи с этим создана государственная комиссия.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Обсуждалось намерение Азербайджана оказать гуманитарную помощь в Сирии.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены перспективы и планы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

В рамках телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.