Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Считывание "черных ящиков" в Бразилии будет осуществляться при непосредственном участии азербайджанских экспертов

Политика Материалы 30 декабря 2024 00:14 (UTC +04:00)
Считывание "черных ящиков" в Бразилии будет осуществляться при непосредственном участии азербайджанских экспертов
Фото: Скриншот с видео

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание объективную и принципиальную позицию Азербайджанской Республики, было принято решение отправить "черные ящики" пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», разбившегося вблизи Актау, в Бразильский центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, процесс доставки и считывания "черных ящиков" в CENIPA будет осуществляться при непосредственном сопровождении и непосредственном участии азербайджанских экспертов. Кроме того, в этом процессе примут участие привлеченные Азербайджаном международные эксперты, специализирующиеся в этой области. Этот подход направлен на обеспечение того, чтобы расследования происшествий проводились полностью прозрачно и в соответствии с международными стандартами.

"Этот шаг также позволит избежать возможных сомнений в объективности расследований авиационных происшествий и повысить доверие к результатам для международного сообщества. Непосредственное участие азербайджанских экспертов и сопровождение международных экспертов еще больше повысят полноту и точность расследования.

К сведению сообщаем, что CENIPA обладает высокими техническими возможностями в расследовании авиакатастроф. Центр оснащен современным оборудованием и имеет сертифицированные на международном уровне лаборатории по расшифровке данных", - отметили в министерстве.

Лента

Лента новостей

Читать все новости