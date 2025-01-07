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Президент Ильхам Алиев: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Политика Материалы 7 января 2025 23:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское общество уже выразило свою позицию, и деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства отметил, что если этот процесс начался из-за определенных причин, то сегодня он уже является частью нашей жизни. Эти народы фактически не имеют доступа к средствам массовой информации. Им угрожают, несправедливость по отношению к ним стала уже в порядке вещей. Очень мало сторон и организаций желают встать на их защиту.

«Пока эта практика колониализма будет продолжаться, мы будем рядом с этими народами», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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