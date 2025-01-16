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Отношения Азербайджана и Грузии играют важную роль в регионе - Мака Бочоришвили

Политика Материалы 16 января 2025 17:49 (UTC +04:00)
Отношения Азербайджана и Грузии играют важную роль в регионе - Мака Бочоришвили

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Грузии играют важную роль в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.

Министр отметила, что Азербайджан является одним из крупнейших экономических партнеров Грузии.

"Мы обсудили важные проекты, которые приносят пользу не только нам, но и всему региону. Мы можем реализовывать более крупные стратегические проекты.

Надеюсь,что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, и мы обсудим интересные проекты", - добавила она.

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