В последнее время наблюдался ряд попыток вмешательства во внутренние дела Грузии - Мака Бочоришвили

БАКУ /Trend/ - В последнее время наблюдался ряд попыток вмешательства во внутренние дела Грузии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила сегодня министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.

Министр отметила, что Грузия и Азербайджан являются достаточно сильными государствами, способными отвечать на различные угрозы и вызовы.

"Наше партнерство всегда было направлено на дальнейшее положительное развитие отношений между двумя странами", - добавила М.Бочоришвили.

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