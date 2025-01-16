Грузия является сторонницей мира в регионе - Мака Бочоришвили

БАКУ /Trend/ - Грузия является сторонницей мира в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.

По ее словам, Грузия является кандидатом на вступление в Европейский союз, и должна предпринять шаги в этом направлении, чтобы достичь конечной цели.

Министр отметила, что стратегическое партнерство очень важно для Грузии.

"Сегодня я в Азербайджане, и со вступления в должность связи с соседними странами начались отсюда. Грузия является сторонницей мира в регионе. Если потребуется, мы полностью используем наш потенциал для того, чтобы безопасность и сотрудничество в регионе продолжались", - добавила она.

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