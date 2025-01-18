Количество дипломатов ОТГ будет увеличено

БАКУ /Trend/ - Среди планов, связанных с Организации тюркских государств (ОТГ) также предусматривается увеличение числа дипломатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"С каждым годом наши мероприятия в повестке дня ОТГ становятся более разнообразными. Сегодня Организация превратилась в совершенно новую силу, фактор. Среди планов — увеличение потенциала секретариата и числа его дипломатов.

Формирование института постоянных представителей при секретариате придаст дополнительную динамику работе Организации",- добавил он.

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