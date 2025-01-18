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Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)

Политика Материалы 18 января 2025 23:55 (UTC +04:00)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоялся VII отчетно-выборный съезд Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF).

Как сообщает Trend, авторитетные турецкие СМИ, включая "Demirören Haber Ajansı" (DHA), Anadolu, "Haberler.com", газету Star, "Sondakika.com", издание "HaberErk" и другие, широко освещают участие председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в этом значимом мероприятии.

Согласно информации, опубликованной DHA, в съезде приняли участие 90 из 106 делегатов, представляющих 24 ассоциации, входящие в TADEF. После съезда состоялось заседание нового совета директоров Федерации.

В своем выступлении на мероприятии Фуад Мурадов заявил:

"Сегодня очень важный день для общества Турция - Азербайджан. Были избраны новые члены Правления Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF). В результате двухдневных выборов было сформирован крупнейший совет директоров в Турции. Турция является братской страной для Азербайджана. Наша главная цель - обеспечение более эффективной работы наших ассоциаций. Для этого мы реализовали различные инициативы как со стороны диаспоры, так и TADEF. Ассоциации, работающие во всех регионах Турции, представляют свои проекты. Мы, как Азербайджанское государство, поддерживаем их инициативы. Сегодня наша деятельность охватывает более 70 стран. В Турции у нас есть ученые и деятели искусства. Эта дружба и братство проявляются во всех сферах"

Агентство Anadolu отмечает, что председатель Государственного комитета по работе с диаспорой поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Азербайджана.

"Фуад Мурадов подчеркнул, что, как и во время войны, Турция продолжает оказывать поддержку Азербайджану. Он выразил удовлетворение тем, что у Азербайджана есть такой брат, как Турция", - сообщает AA.
Кроме того, газета Star подчеркивает, что в своем выступлении на мероприятии TADEF Фуад Мурадов отметил, что 2024 год стал успешным для азербайджанской диаспоры, и подчеркнул, что профессионализм организаций растет с каждым годом.

"Совместная деятельность турецкого и азербайджанского обществ важна для всех. Поддержка азербайджанского общества со стороны депутатов является ярким примером дружбы и братства между двумя странами", - цитирует Star Фуада Мурадова.

После мероприятия председателю Государственного комитета по работе с диаспорой, а также заместителю председателя MHP Ильясу Топсакалу, председателю TADEF Адалету Турану и заместителю председателя TADEF Сеттару Кая были вручены медали.

В свою очередь издание "Haberler.com" освещает выступление Фуада Мурадова, обращая внимание на его слова о последних успехах Турции во внешней политике и деятельности азербайджанских представительств за рубежом.

Фуад Мурадов отметил, что "Дома Азербайджана" за последний год продолжили расширение, и сообщил о планах их открытия в Ливии, Ливане и Ираке в ближайшем будущем.

Издание "Sondakika.com" затронуло позицию Ф.Мурадова по развитию азербайджанской литературы и языка. Сообщается, что председатель Госкомитета по работе с диаспорой отметил, что, говоря о развитии нации в мире, вопрос языка имеет важное значение.

"Сегодня мы очень хотим, чтобы наши соотечественники, проживающие в Иране, говорили на азербайджанском языке. В связи с этим в Турции также действует множество объединений. Наша цель - развивать азербайджанскую литературу и язык. Мы работаем и поддерживаем в этом направлении. Если бы у всех народов право говорить на своем языке, это для всех. Оно должно применяться во всех странах. Иран не исключение. В этом плане мы провели очень серьезную работу с нашими соотечественниками", - цитирует Sondakika Мурадова.

Кроме того, "HaberErk" отметило, что участие Фуада Мурадова в рассматриваемом мероприятии имело особое значение. Ссылаясь на выступление председателя Госкомитета по работе с диаспорой, издание отметило, что Ф. Мурадов подчеркнул важность объединения и проявления солидарности граждан Азербайджана, проживающих за рубежом. Он также отметил роль диаспоры в продвижении страны и обратил внимание на важность работы, которую предстоит проделать в этой области

Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF (ФОТО)
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