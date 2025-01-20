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Задержанный в Иране Фарид Сафарли передан Азербайджану (Дополнено)

Политика Материалы 20 января 2025 17:57 (UTC +04:00)
Задержанный в Иране Фарид Сафарли передан Азербайджану (Дополнено)
Фото: Служба Государственной Безопасности Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:38)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики гражданин Азербайджана Сафарли Фарид, задержанный в 2023 году в Исламской Республике Иран, был передан Азербайджану в рамках международного правового сотрудничества 18 января 2025 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместной информации министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Фарид Сафарли воссоединился с семьей после прохождения медицинского обследования.

Принятие необходимых мер по защите прав и интересов граждан Азербайджанской Республики за рубежом будет продолжено.

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