Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Активность миссии "наблюдателей" Европейского союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает.

В связи с этим Trend представляет новые видеокадры.

Так, 30 января в 14:45 на боевой позиции вооруженных сил Армении, расположенной в направлении населенного пункта Араздейен района Девели в Армении, были зафиксированы 2 джипа с флагом Европейского союза, в котором находились 1 военнослужащий и 3 гражданских лица. Они провели фото- и видеосъемку местности и покинули территорию в 15:50.

Эта деятельность представителей Европейского союза на территории была зафиксирована посредством визуальных и технических средств подразделений азербайджанской армии, расположенных в данном направлении.

Trend представляет вниманию эти кадры:

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