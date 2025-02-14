Севиль Микаилова выступила на слушаниях ООН в Нью-Йорке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова 14 февраля выступила на парламентских слушаниях IPU в Организации Объединенных Наций на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика" в Нью-Йорке, сообщает Trend.

Принимая участие в обсуждениях на тему «Сотрудничество для развития и Цели устойчивого развития (ЦУР): Максимизация эффективности помощи», которые проходили в рамках слушаний, она отметила, что для максимизации воздействия помощи на достижение ЦУР необходима активная роль международных финансовых учреждений.

«Цели устойчивого развития были приняты в 2015 году с целью реализации к 2030 году. Однако, на полпути к этому сроку прогресс остается скромным, в то время как нерешенные проблемы требуют значительных усилий на глобальном уровне, как в плане консолидации, так и в финансировании. Трудности в достижении ЦУР во многом связаны с изменяющимися макроэкономическими условиями, поскольку нынешний мир значительно отличается от того, что планировалось 10 лет назад. В то же время именно в межкризисный период (2010-2019) сформировалась глобальная повестка развития, и был установлен каркас для ее реализации», - сказала С.Микаилова.

Она подчеркнула, что Официальная помощь в целях развития (ОПР) и другие источники внешней помощи являются основными инструментами финансирования для достижения ЦУР в ряде развивающихся стран.

«Тем не менее, ОПР распределяется непропорционально, направляясь в основном на гуманитарную помощь и расходы на беженцев, а также на смягчение последствий изменения климата, в ущерб основным нуждам, таким как поддержка общественных благ и расходы на инфраструктуру в развивающихся странах. Более того, несмотря на важность коллективных усилий по предоставлению развивающимся странам необходимого финансирования и технологий для ускоренной реализации ЦУР, геополитическая напряженность и возрождение национализма препятствуют международному сотрудничеству и координации», - добавила депутат.

Она отметила, что опыт Азербайджана в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями оказался весьма плодотворным в этой сфере.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что «зеленая повестка» Азербайджана поддерживается международными финансовыми институтами. В частности, Группа Всемирного банка приняла новую Рамочную программу партнерства с Азербайджаном (CPF), которая уделяет большое внимание развитию «чистой» энергии в стране», - сказала С. Микаилова.

Отметим, что по поручению спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой, Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов находятся в Нью-Йорке, США, для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

На слушаниях, в которых принимают участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, подробно рассматриваются способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития 2030, проходит обмен мнениями о роли парламентов в этой области.

Визит депутатов в Нью-Йорк завершится 16 февраля.