Заявление омбудсмена Азербайджана в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Минует 33 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в ходе многолетней политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанского народа, ставшего одной из самых кровавых страниц в истории человечества.

Как сообзщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

Отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

"В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Геноцид грубо нарушил положения ряда международных документов, включая Женевские конвенции о защите жертв войны, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о правах ребенка, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также основные права человека, включая право на жизнь, личную неприкосновенность, имущество, свободу от пыток и другие фундаментальные права.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики в 1994 году дал первую политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду и принял постановление об объявлении 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида.

Ежегодно во многих странах мира под эгидой Фонда Гейдара Алиева проводится кампания "«Справедливость для Ходжалы!", цель которой - информировать международную общественность о Ходжалинском геноциде, добиться политико-правовой оценки этой трагедии на международной арене. Как результат этой кампании национальные законодательные органы 18 государств, 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли резолюции и постановления, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как геноцид.

Массовые захоронения, обнаруженные в ходе проводимых широкомасштабных строительно-восстановительных, поисковых работ на территориях, освобожденных от оккупации после Второй Карабахской войны и антитеррористической операции локального характера 2023 года, в том числе и близ крепости Аскеран в Ходжалинском районе, в очередной раз доказывают, что азербайджанцы были беспощадно убиты армянскими солдатами в период оккупации наших земель и во время Ходжалинского геноцида.

Хочу также подчеркнуть, что, несмотря на наши неоднократные призывы, Армения отказывается предпринимать какие-либо решительные меры для выяснения судеб почти четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, а также уклоняется от предоставления точной информации о местах массовых захоронений наших соотечественников, подвергшихся пыткам и убийствам.

Заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна относительно Ходжалинского геноцида, а также заметки Маркара Мелконяна, брата международного террориста Монте Мелконяна, в его книге "Дорога моего брата: роковое путешествие американца в Армению" о зверских преступлениях, совершенных армянскими солдатами, в очередной раз свидетельствуют, что кровавая резня имела преднамеренной и частью проводимой в Армении политики этнической ненависти в отношении азербайджанцев. Аналогично описание событий, произошедших в Ходжалы, и зверских преступлений, совершенных против турок, как героических, в книге армянского писателя Зория Балаяна «Возрождение нашей души» еще раз подтверждает, что нынешняя идеология в Армении сформирована на ненависти к другим народам.

В то же время лица армянского происхождения, обвиняемые в преступлениях против мира и человечности, военных и других тяжких преступлениях, в своих показаниях признались в участии в резне в городе Ходжалы в феврале 1992 года. Также были наглядно указаны места совершения тяжких преступлений против мирного населения и их массовые захоронения. Все это еще раз доказывает, что Армения совершила чудовищный геноцид против мирного населения Азербайджана.

Мировое сообщество и международные организации не должны оставаться равнодушными к данному преступлению геноцида, консолидацией общих усилий Ходжалинский геноцид должен получить справедливую правовую оценку, а лица, учинившие эту страшную трагедию, должны понести заслуженное наказание", - говорится в заявлении С.Алиевой.

Заявление было адресовано Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию Омбудсменов Азии, в Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию Омбудсменов государств-членов этой организации, в Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркоязычных государств, в Независимую Постоянную Комиссию по правам человека Организации Исламского Сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана",- сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

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