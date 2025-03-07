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Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

Политика Материалы 7 марта 2025 17:56 (UTC +04:00)
Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает.

В связи с этим в Trend поступило видео, подтверждающее факт шпионажа со стороны "наблюдателей".

На двух автомобилях марки "Toyota", принадлежащих ЕС, "наблюдатели" в сопровождении армянских военнослужащих приблизились к армяно-азербайджанской границе и приступили к "наблюдению" за нашими территориями в Лачинском направлении.

Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.

Trend предлагает вниманию читателей данные видеокадры.

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