Бакинский глобальный форум играет важную роль в международном сотрудничестве - Волкан Бозкыр (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский глобальный форум всегда собирает на своей площадке видных политиков, представителей бизнеса и парламентариев, и в этом году его проведение совпадает с особенно важными этапами в мировой истории.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и бывший министр по делам Европейского союза Турции Волкан Бозкыр.

"Форум был создан Азербайджаном более десяти лет назад, и с каждым годом его значение растет, а число участников увеличивается. Также в его рамках проходят и другие встречи по всему миру: в Нью-Йорке, Марокко, Женеве, Португалии, Саудовской Аравии, Китае", - сказал он.

Волкан Бозкыр подчеркнул, что Международный центр Низами Гянджеви, который является организатором форума, вызывает большой интерес у многих международных организаций, стремящихся к сотрудничеству.

"Глобальный форум выполняет огромную работу и является ценным активом для Азербайджана. Сегодня подобные мероприятия - это один из самых эффективных способов донести свою позицию до мирового сообщества, поскольку они охватывают широкую аудиторию и позволяют обмениваться мнениями", - сказал он.

Говоря о значении форума, Волкан Бозкыр подчеркнул, что участники, обладающие большим опытом на национальном и международном уровнях, получают возможность высказать свои взгляды, обсудить их и, возможно, прийти к общему пониманию текущих мировых процессов.

"Мы наблюдаем множество событий, как ожидаемых, так и неожиданных, и этот форум позволяет сформировать коллективную оценку происходящего", - добавил он.

Волкан Бозкыр также выразил уверенность, что предстоящие встречи, панельные дискуссии и выступления на форуме будут способствовать более глубокому пониманию современных глобальных вызовов.