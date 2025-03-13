Глобальными усилиями можно создать более эффективную, инклюзивную и ответственную систему - Татьяна Валовая

БАКУ /Trend/ - Глобальными усилиями можно создать более эффективную, инклюзивную и ответственную систему.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"В настоящее время в мире происходят невероятные изменения. К 2030 году некоторая часть наших целей останется невыполненной. Для этого потребуются миллиарды долларов. Как вариант выхода из существующих кризисов, ООН оказывает гуманитарную помощь людям. В рамках форума я призываю к обсуждению вопросов, которые влияют на мировой порядок. Мы можем создать более эффективную, инклюзивную и ответственную систему с помощью глобальных усилий", - сказала она.

Т.Валовая также выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное гостеприимство, поддержку и организацию Глобального Бакинского форума.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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