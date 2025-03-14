Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы - представитель Сената Польши (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня является очень важной страной для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Об этом сказал Trend заместитель маршала Сената Польши Михаил Каминский в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он напомнил, что многие европейские страны уже получили от Азербайджана значительные объемы энергетических ресурсов. Это показывает, что Азербайджан является безопасным и надежным партнером для Европы.

М.Каминский также поделился впечатлениями о XII Глобальном Бакинском форуме.

"Считаю, что XII Глобальный Бакинский форум свидетельствует о растущем значении, авторитете Азербайджана в мире, и отмечаю это с большим удовольствием. Потому что я постоянный участник Глобального Бакинского форума.

Форум стал одной из важнейших платформ для обмена мнениями не только в регионе, но и в Европе, я бы сказал, во всем мире. Сам этот факт показывает нам, насколько важен Азербайджан как центр встречи разных точек зрения, разных геополитических стратегий, взглядов и позиций.

У всех сторон есть возможность приехать в Азербайджан, поделиться здесь своими взглядами и добиться лучшего мира в очень честном обсуждении. Это то, что нам всем нужно", - сказал М.Каминский.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

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