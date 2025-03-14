Названо количество квартир, предоставленных семьям шехидов, инвалидам войны и другим лицам из уязвимых слоев населения Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году 800 квартир были предоставлены семьям шехидов, инвалидам войны и другим лицам из уязвимых слоев населения, кроме того инвалидам войны были переданы 93 автомобиля.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что для удовлетворения потребности населения в жилье и обеспечения граждан возможностью получения жилья на льготных условиях было выделено 100 миллионов манатов.

"Были проведены работы по решению проблем с аварийными зданиями, в том числе инвентаризация и переселение жилья. В государственном бюджете на 2025 год на это направление предусмотрено 50 миллионов манатов. В 2024 году объем инвестиций в строительно-монтажные работы составил 15,5 миллиарда манатов, что в свою очередь составляет 72,4 процента от общего объема инвестиций",- добавил А.Асадов.

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