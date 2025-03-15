Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к стабильности на Южном Кавказе - МИД Хорватии

БАКУ /Trend/ - Хорватия приветствует мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном как важный шаг на пути к стабильности и примирению на Южном Кавказе.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Хорватии в соцсети X.

"Мы приветствуем приверженность обеих сторон диалогу и мирному решению, которое приведет к укреплению сотрудничества, региональной безопасности и долгосрочному процветанию.

Будучи ярым сторонником международного права и дипломатического разрешения конфликтов, Хорватия привержена поддержке всех усилий, способствующих справедливому и прочному миру", - сообщили в министерстве.