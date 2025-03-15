В дальнейшем связи между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном в газовой сфере будут только укрепляться - экс-президент

БАКУ /Trend/ - В будущем связи между нашими странами могут быть еще больше укреплены поставками газа.

Об этом сказал Trend в рамках XII Глобального Бакинского форума бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

Он отметил, что у Боснии и Герцеговины очень хорошие отношения с Азербайджаном, и оценил возможности сотрудничества в будущем.

"Азербайджан очень помог Боснии, особенно после войны. У нас были те же проблемы. В целом между нашими странами действительно очень хорошие, добрые отношения. Хотелось бы отметить, что в дальнейшем наши связи касательно газоснабжения будут еще более укрепляться. Босния в настоящее время сильно зависит от поставок из России, поэтому мы пытаемся найти альтернативную энергию. Я надеюсь, что наше газоснабжение будет обеспечено азербайджанским газом по трубопроводу через Албанию", - сказал он.

Экс-президент также поделился впечатлениями о Глобальном Бакинском форуме.

"Глобальный Бакинский форум очень хорошо организован. Мир полон вызовов, все в мире может неожиданно измениться. Таким образом, собраться вместе и поделиться своими идеями, опытом очень полезно для всего мира. Возможно, мы сможем найти реальные ответы на проблемы, которые мы обсуждаем на этом форуме", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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