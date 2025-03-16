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Азербайджан выразил соболезнования Северной Македонии

Политика Материалы 16 марта 2025 14:03 (UTC +04:00)
Азербайджан выразил соболезнования Северной Македонии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Северной Македонии в связи с крупным пожаром в городе Кочани, который унес жизни десятков людей.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление опубликовано в аккаунтах МИД в социальных сетях.

"Мы глубоко опечалены известием о страшном пожаре в Кочани, Северная Македония, в результате которого погибли десятки людей. Выражаем искренние соболезнования всем, кто понес эту трагическую утрату, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Отметим, что в результате пожара, вспыхнувшего во время концерта в Кочани, погибли не менее 50 человек.

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