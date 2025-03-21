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Мирный договор будет подписан лишь после полного устранения Арменией всех препятствий на пути к миру - МИД

Политика Материалы 21 марта 2025 12:29 (UTC +04:00)
Мирный договор будет подписан лишь после полного устранения Арменией всех препятствий на пути к миру - МИД

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мирный договор будет подписан лишь после полного устранения Арменией всех препятствий на пути к миру.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на необоснованные претензии, высказанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, сообщает Trend.

"Когда министр иностранных дел Армении и другие официальные лица заявляют, что Азербайджан якобы не дал положительный ответ на их надуманные предложения по коммуникациям и "механизмам контроля над вооружениями", складывается впечатление, что армянская сторона либо не следит за заявлениями МИД Азербайджана по этим вопросам, либо страдает от недобросовестности, невнимательности, предвзятости или стремления к манипуляции", – говорится в заявлении МИД.

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