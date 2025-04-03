Требуем от Франции прекратить шаги, которые не служат миру - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем обвинения, выдвинутые 2 апреля министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в связи с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией и судебным процессом над лицами армянского происхождения, во время выступления в комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает Trend.

Представитель МИД отметил, что недопустимо ставить под сомнение обсуждаемое более двух лет легитимное требование о внесении изменений в конституцию Армении, содержащую территориальные претензии к Азербайджану, и представлять его в качестве нового условия.

"Если, как утверждает Франция, она действительно поддерживает скорейшее подписание мирного соглашения, то ей следует побудить Армению предпринять соответствующие шаги. Что касается призывов освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, расследование этих преступлений и проведение судебного процесса по ним является правом Азербайджана, а опубликованное 13 марта заключение Рабочей группы Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям еще раз подтвердило это, доказав, что клеветническая кампания против суда безосновательна.

В целом было бы целесообразно, чтобы французская сторона, которая пытается вмешаться в судебный процесс в других странах, сначала расследовала такие факты, как политические преследования в своей собственной стране и убийства протестующих на различных акциях, пытки местного населения на заморских территориях в результате неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции во французском парламенте. К примеру, на том же заседании в ответ на вопрос депутата о недопустимости вмешательства в дела других государств в сфере верховенства закона, тогда как судебная система во Франции используется как средство давления на политических оппонентов, министр сказал, что не может комментировать решение французского суда, и это также является показателем двойных стандартов официального Парижа. Требуем от Франции прекратить шаги, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе», - сказал официальный представитель МИД.