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Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)

Политика Материалы 8 апреля 2025 22:10 (UTC +04:00)
Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Члены группы дружбы Колумбия–Азербайджан Конгресса представителей Колумбии направили открытое письмо послу Азербайджана в стране Мамеду Талыбову в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида и восстановлением права на возвращение западных азербайджанцев.

Как сообщает Trend, в письме говорится, что акт геноцида, совершённый армянскими вооружёнными формированиями 26 февраля 1992 года против мирного населения азербайджанского города Ходжалы, является одной из самых трагичных страниц в истории человечества. Подчёркивается, что в ту ночь с особой жестокостью были убиты 613 азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребёнка и 70 пожилых людей.

Отмечается, что Колумбия не осталась безразличной к этой трагедии, и в документах, принятых Конгрессом страны в разное время, резня в Ходжалы была решительно осуждена и квалифицирована как акт геноцида. В письме парламентарии выразили почтение памяти жертв трагедии, выразили глубочайшие соболезнования правительству и народу Азербайджана, подчеркнув, что считают его братским.

В письме также приветствуются усилия Азербайджана по достижению прочного мира с Арменией и нормализации двусторонних отношений. Выражена надежда на то, что будет обеспечено право на скорейшее достойное возвращение западных азербайджанцев на их исконные земли.

В заключение подчеркивается, что Колумбия солидарна с народом Азербайджана и будет и впредь стремиться к укреплению двусторонних отношений путём расширения дружеских связей.

Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)
Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)
Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)
Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)
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