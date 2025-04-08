Конгрессмены из Колумбии выразили надежду на скорое возвращение западных азербайджанцев на исконные земли (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Члены группы дружбы Колумбия–Азербайджан Конгресса представителей Колумбии направили открытое письмо послу Азербайджана в стране Мамеду Талыбову в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида и восстановлением права на возвращение западных азербайджанцев.

Как сообщает Trend, в письме говорится, что акт геноцида, совершённый армянскими вооружёнными формированиями 26 февраля 1992 года против мирного населения азербайджанского города Ходжалы, является одной из самых трагичных страниц в истории человечества. Подчёркивается, что в ту ночь с особой жестокостью были убиты 613 азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребёнка и 70 пожилых людей.

Отмечается, что Колумбия не осталась безразличной к этой трагедии, и в документах, принятых Конгрессом страны в разное время, резня в Ходжалы была решительно осуждена и квалифицирована как акт геноцида. В письме парламентарии выразили почтение памяти жертв трагедии, выразили глубочайшие соболезнования правительству и народу Азербайджана, подчеркнув, что считают его братским.

В письме также приветствуются усилия Азербайджана по достижению прочного мира с Арменией и нормализации двусторонних отношений. Выражена надежда на то, что будет обеспечено право на скорейшее достойное возвращение западных азербайджанцев на их исконные земли.

В заключение подчеркивается, что Колумбия солидарна с народом Азербайджана и будет и впредь стремиться к укреплению двусторонних отношений путём расширения дружеских связей.