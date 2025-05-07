В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в финансировании терроризма (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.

Как сообщает в среду Trend, Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой приступил к судебному следствию по данному делу.

Государственный обвинитель огласил итоговую часть обвинительного заключения.

Как выяснилось, знакомые обвиняемых Шукюр Гамидли и Эльшан Мустафаев сначала отправились в Турцию, а оттуда в Сирию, где участвовали в боевых действиях.

Согласно обвинению, подсудимые в целях оказания помощи переводили денежные средства — как изличных доходов, так и из собранных в социальных сетях средств — нескольким лицам, проживающим за рубежом, которые использовали карты, присланные Шукюром Гамидли.

Таким же образом были сделаны переводы и Эльшану Мустафаеву. Часть этого дохода досталась в Сирии Шукюру Гамидли, а часть - другим лицам.

Данные действия были расценены как поддержка террористической организации ИГИЛ, членами которой предположительно, являлись оба получателя денежных средств.

На процессе Анар Саламзаде дал показания, заявив, что Шукюр Гамидли был его одноклассником и другом. По его словам, Шукюр некоторое время назад переехал в Сирию, а затем из-за сложившейся ситуации попросил у него помощи.

"Шукюр Гамидли спустя три месяца после переезда в Сирию написал мне и выразил радость по поводу того, что я начал совершать религиозные обряды. Он сообщил, что создал семью и в настоящее время воюет против правительственных сил Сирии. Однако ему требовалась материальная поддержка. Позже он прислал мне видео и рассказал, что ситуация там плачевная и нужны деньги на повседневные нужды, такие как палатки и еда. Я отправил деньги, чтобы помочь им с продуктами питания. На отправленные мной средства оружие не покупалось. Упоминаемых в обвинении Эльшана Мустафаева и других я вообще не знаю. Мы не имели никакой связи с ИГИЛ. Насколько мне известно, Шукюр Гамидли был членом другой вооружённой группировки, сражавшейся против правительственных сил Сирии. Он также не был связан с ИГИЛ. Я работаю в Шеки, получаю 500-600 манатов в месяц. Ранее я уже давал садака и оказывал помощь в Шеки. Если бы я думал, что это террористическая организация, я бы не оказывал помощь. Некоторое время спустя после задержания мне сказали, что эта группировка связана с ИГИЛ",- сказал он.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, обвиняемый отметил, что направлял деньги в помощь не только в Сирию, но и в Шеки, Турцию и Россию.

По его словам, Шукюр присылал боевые видеоролики ради интереса.

Анар Саламзаде в своих показаниях заявил, что не знает обвиняемого Хагани Омарова.

"В феврале прошлого года я отправил деньги Шукюру Гамидли. В ходе следствия я узнал, что эти деньги достались человеку по имени Хагани. Я его не знаю",- отметил он.

Хагани Омаров, в свою очередь, в своих показаниях сообщил, что Эльшан Мустафаев - муж его сестры.

"Эльшан Мустафаев - муж моей сестры. Моя сестра ранее была замужем за Эльханом. Они переехали в Сирию в 2013 году. Моя сестра недавно вышла замуж за Эльшана. Эльшан попросил меня помочь сестре, дать ей банковскую карту. Я отдал свою карту и начались денежные переводы. Я не знаю, кто отправлял деньги. Я вообще не переводил деньги в Сирию. Они планировали продать свой дом в Сирии и купить квартиру в Сумгайыте. Он говорил, что хочет отправить мою сестру в Азербайджан. Я только поддерживал сбор 30 тысяч манатов и не имел никакой информации о поддержке терроризма. Эльшан взял себе прозвище "Абу Усама", но я не знаю, с какой целью он это сделал",- сказал он.

Судебный процесс продолжится 27 мая.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной СГБ Азербайджана. Следственный орган установил, что обвиняемые в целях поддержки терроризма перечисляли финансовые средства определенным лицам, действующим за рубежом. Обвиняемым было предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса АР.

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