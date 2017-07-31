Азербайджанские танкисты приняли участие в первом этапе конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовал первый этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Экипаж Азербайджана, выступающий на соревнованиях на танке Т-72 Б3, опередив команды Кувейта и Монголии, завершил первый этап соревнований на втором месте в своей подгруппе.

В конкурсе «Танковый биатлон», который завершится 12-го августа, принимают участие 55 танковых экипажей из 19 стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)