Началась новая соревновательная неделя конкурса «Кубок моря-2017» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началась новая соревновательная неделя конкурса "Кубок моря-2017", говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

В течение новой соревновательной недели конкурса «Кубок моря-2017» военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во втором этапе конкурса «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» 7 августа выполнят эпизод №4 «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе.

На следующий день военным морякам предстоит выполнить эпизод №5 «Состязание по использованию спасательных средств».

В ходе очередного этапа конкурса военных моряков ожидают состязания по морской подготовке.

(Текст: Кямаля Сеидова)