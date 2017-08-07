БАКУ /Trend/ - Сегодня около 13:00 на высокогорной территории в Гирканском национальном парке произошел пожар. Для тушения пожара на место привлечены сотрудники местных структур МЧС и министерства экологии и природных ресурсов, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в понедельник.

Для тушения пожара используются все возможные средства.

Минэкологии призывает население быть осмотрительным и осторожным, находясь на природе, поскольку на территории страны установилась очень жаркая погода, соблюдать правила противопожарной безопасности, беречь леса, которые являются национальным достоянием страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)