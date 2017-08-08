В Баку представитель главы ИВ оштрафован за незаконную мусорную свалку

8 августа 2017 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана на месте рассмотрело поступивший сигнал об антисанитарном состоянии пляжа «Маяк» в поселке Шувелан в результате скопления отбросов, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Во время расследования было установлено, что в результате сброса на названную территорию бытовых отходов образовалась незаконная мусорная свалка. По факту был составлен протокол.

Представитель главы Исполнительной власти Хазарского района в поселке Шувелан Мирзарауф Ахундов был оштрафован в административном порядке на сумму 2000 манатов.

В целях ликвидации мусорной свалки, устранения антисанитарной ситуации и усиления контроля Объединению жилищно-коммунального хозяйства Хазарского района дано соответствующее указание, обязательное к исполнению.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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