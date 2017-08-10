Азербайджан одержал победу над Россией по мини-футболу на «Кубке моря - 2017» (ФОТО)

10 августа 2017 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участвующие в конкурсе «Кубок моря - 2017» экипажи сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России, ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана и ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана сразились в дружеском матче по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Игры, организованные на спортивной площадке в приморском национальном парке, были проведены по олимпийской системе.

В матче, который состоялся между командами Азербайджана и Ирана, хозяева поля выиграли со счетом 6-3.
В матче между командами России и Казахстана со счетом 3-2 победу одержала российская команда.
В напряженной финальной игре команда Азербайджана одержала победу над командой России со счетом 8-5, и поднялась на самую высокую ступень почетного пьедестала.
В матче за третье место команда Ирана обыграла Казахстан со счетом 5-2.
После завершения соревнований победителям были вручены медали, почетные грамоты и кубок.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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