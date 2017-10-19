Эльмар Гасымов встретился с ректором Ближневосточного Технического Университета

19 октября 2017 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов посетил с визитом Ближневосточный Технический университет (ODTÜ) в Турции, говорится в сообщении БВШН, распространенном в четверг.

Во время визита Эльмар Гасымов и принимавший участие в поездке проректор БВШН по общим вопросам Рашад Гасанов провели встречу с руководством университета, в которой приняли участие ректор ODTÜ, профессор Мустафа Вершан Кек и проректоры – профессор Дилек Санин, профессор Мехмет Зейрек и профессор Мелиха Алтунишик.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с перспективами налаживания сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями. Была достигнута договоренность об открытии в БВШН новых кафедр на основе кафедр Ближневосточного Технического университета, где ведется обучение по специальностям «Инженер по электротехнике и электронике» и «Инженер-компьютерщик». На встрече также обсуждалась возможность реализации совместной программы «двух дипломов» и программы обмена студентов двух вузов.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов пригласил ректора ODTÜ, профессора Мустафу Вершана Кека посетить Высшую школу в ближайшее время. Руководители турецкого университета высоко оценили успехи БВШН, достигнутые за короткое время, и выразили интерес к более подробному знакомству с деятельностью Бакинской Высшей школы нефти.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бакинской Высшей Школе Нефти прошло вручение сертификатов SPM (ФОТО)
Общество 26 сентября 17:21
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти на международном форуме (ФОТО)
Общество 22 сентября 10:48
Бакинская Высшая Школа Нефти – рекордсмен по числу Президентских стипендиатов в первой группе специальностей
Общество 21 сентября 11:17
В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День нефтяников
Общество 20 сентября 12:01
Сотрудничество Бакинской Высшей Школы Нефти с греческим университетом
Общество 19 сентября 12:24
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP (ФОТО)
Общество 8 сентября 11:03
Вице-президент Maire Tecnimont посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти
Общество 7 сентября 11:00
Проекты студентов Бакинской Высшей Школы Нефти в числе победителей конкурса грантов
Общество 4 августа 13:19
Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти – сотрудники STAR (ФОТО)
Общество 2 августа 11:01
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти проходят практику в компании BP
Общество 1 августа 11:12
БВШН дала мне профессию, хороших друзей и самые теплые воспоминания- выпускник
Общество 31 июля 11:15
Руководитель программ Массачусетского Технологического Института в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 28 июля 11:31
В БВШН прошла встреча с 25 выпускниками, которые будут работать в STAR и Petkim (ФОТО)
Общество 27 июля 11:50
Выпускник БВШН стал стипендиатом университета в Германии
Общество 25 июля 14:32
Первым выпускникам Бакинской Высшей Школы Нефти вручены дипломы (ФОТО)
Общество 14 июля 16:33
Двадцатидвухлетний выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти стал аспирантом американского университета
Общество 13 июля 11:17
Верю, что выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти будут специалистами высокого уровня - преподаватель БВШН
Общество 11 июля 11:36
Профессора БВШН призывают международные институты принять реальные меры для прекращения армянской оккупации
Общество 10 июля 16:16