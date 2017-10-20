Активизировались оползневые зоны в Баку и на Абшероне - начальник экспедиции

20 октября 2017 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Относительная активность оползневых зон больше всего наблюдается в южном регионе Азербайджана - селах Годман, Зюванд, Гюльлютепе Массалинского и Сору, Вери-Алиабад и Киревуд Лериикского районов, сообщил в пятницу Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.

По его словам, активизировались также оползневые зоны в селе Сагйан Шамахинского района (Агсуинский перевал), на 106-111 километрах трассы Баку-Шамахы и автомобильных дорогах Джалилабад-Ярдымлы и Муганлы-Исмаиллы.

Гаралов добавил, что тот же процесс наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове - в поселках Хокмали и Масазыр.

По его словам, оползневые зоны активизировались после шедших несколько дней дождей, но на этот процесс влияет и человеческий фактор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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