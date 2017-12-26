В БГУ состоялась посвященная 110-летнему юбилею академика Гасана Алиева конференция (ФОТО)

26 декабря 2017 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) начала свою работу III Международная конференция "Экология: проблемы природы и общества", посвященная 110-летнему юбилею академика Гасана Алиева, сообщает вуз во вторник.

Открывая конференцию, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, отметив распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении 110-летнего юбилея академика Гасана Алиева, рассказал о жизни и деятельности ученого, о его вкладе в науку. Было отмечено, что Гасан Алиев не ограничивался изучением только земель Азербайджана, пытался применить результаты научных исследований. Академик Гасан Алиев давал предложения по проблемам развития территорий, которые не потеряли своей актуальности и сейчас. Ректор Абель Магеррамов отметил, что заслуженный деятель науки Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджана академик Гасан Алиев, награжденный медалью имени Вавилова, снискал любовь народа, что является самой большой его наградой.

Отметив, что наследие академика изучается, созданная им научная школа успешно продолжается и ныне, академик Абель Магеррамов подчеркнул, что сегодня студенты и аспиранты ученого, тысячи людей, которые, читая книги ученого, научились любить природу, свой народ, продолжают традиции Гасана Алиева в деле обеспечения чистоты экологической среды, доведения ее до будущих поколений.

Затем на конференции с докладом «Жизнь, прошедшая в научных поисках» выступил заведующий кафедрой БГУ, академик Гариб Мамедов, заведующий кафедрой БГУ, профессор Шовги Гейчайлы - с докладом «Уроки жизни академика Гасана Алиева».

Своими воспоминаниями об академике Гасане Алиеве также поделились заместитель главы аппарата министерства образования Ягуб Пириев, директор лаборатории Института географии Национальной академии наук Азербайджана Исмаил Гулиев.

В конце пленарного заседания конференции сын академика Гасана Алиева, заслуженный архитектор Азербайджана Расим Алиев выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в проведение мероприятия.

За два дня международной конференции, которая продолжает свою работу в двух секциях, будет заслушано свыше 300 докладов.

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Azernews Newspaper
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