Известный блог путешествий включил в свой список один из районов Азербайджана

4 января 2018 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Известный блог путешествий Make time to see the world включил в список 18 малоизвестных туристических мест, которые стоит посетить в 2018 году, Шекинский район Азербайджана.

В нем рассказывается о расположении Шеки на Шелковом пути, красоте Ханского дворца и его строительстве, а также живописной природе Шеки.

В список малоизвестных туристических мест также вошли архипелаг Вануату, остров Ортиджа (Италия), остров Сирос (Греция), город Оломоуц (Чехия), город Скопье (Македония), округ Урумчи (Китай), штат Гуджарат (Индия).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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