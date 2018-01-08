Установлена личность совершившего самоубийство в бакинском метро

8 января 2018 23:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установлена личность совершившего самоубийство на станции "Улдуз" бакинского метро, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

Согласно информации, под поезд бросился житель города Гянджа Мустафазаде Рашад Алихан оглу 1995 года рождения.

Отметим, что ранее на станции "Улдуз" бакинского метро в момент, когда поезд заезжал на станцию, юноша лет 20-25 бросился под него, в результате чего скончался.

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Azernews Newspaper
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