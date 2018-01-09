Строительство тоннеля перед Бакинским Олимпийским стадионом завершится в этом году - агентство (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильного тоннеля перед Бакинским Олимпийским стадионом на проспекте Гейдара Алиева завершится в этом году, сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги».

Общая протяженность двухполосного тоннеля составит 655 метров, протяженность закрытой части – 125 метров, ширина - 11,5 метра.

Тоннель строится с целью предотвращения пробок, возникающих перед станцией метро «Кероглу» в часы пик. После сдачи тоннеля в эксплуатацию автотранспортные средства смогут направляться в аэропорт, минуя станцию метро «Кероглу» - по проспекту Зии Буниятова в сторону Деревни атлетов, выехав на дорогу за Бакинским Олимпийским стадионом.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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