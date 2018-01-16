Исполнительная власть Шамахинского района об извержении грязевого вулкана

16 января 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грязевой вулкан, который начал извергаться во вторник утром в селе Гушчу Шамахинского района Азербайджана, не представляет опасности для населения и посевных площадей, сказал во вторник Trend главный архитектор Исполнительной власти района Рустам Алиев.

По его словам, территория осмотрена, и ситуация контролируется.

«Это небольшой вулкан. На этой территории раз в году происходит извержение грязевого вулкана. Несколько дней назад было еще одно извержение, о котором было проинформировано министерство экологии и природных ресурсов. Министерство и Исполнительная власть района держат ситуацию под контролем. В данный момент вулкан не активен», - сказал Алиев.

Он добавил, что грязевой вулкан находится в 300-400 метрах от села.

Представитель общины села Гушчу Башир Бахрамов сказал Trend, что сейчас на территории в один гектар вокруг вулкана не проводятся хозяйственные работы. «Грязь растеклась на территорию в 60 квадратных метров. Сейчас ситуация стабильная», - сказал Бахрамов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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