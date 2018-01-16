В Украине задержаны лица, похитившие члена азербайджанской диаспоры

16 января 2018 19:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Украине задержаны лица, похитившие члена азербайджанской диаспоры.

Об этом сказал Trend во вторник представитель министерства внутренних дел Азербайджана в Украине полковник полиции Шахин Годжаев.

Похищенный 11 декабря 2017 года в Киеве перед своим домом член азербайджанской диаспоры Хикмет Абдуллаев был освобожден, задержаны трое подозреваемых.

Годжаев сказал, что благодаря помощи азербайджанской стороны и усилиям правоохранительных органов Украины оперативно-розыскные мероприятия дали результат и группа лиц, подозреваемых в преступлении, была обезврежена.

Представитель МВД добавил, что с момента инцидента посольство Азербайджана в Украине, министерство внутренних дел и правоохранительные органы Украины проводили совместную работу.

"Посольство обратилось в администрацию президента, генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел Украины. В этих структурах были проведены встречи", - отметил Годжаев.

Сын Хикмета Абдуллаева Джошгун поблагодарил правительство Азербайджана, посольство Азербайджана в Украине и правоохранительные органы Украины за помощь в освобождении его отца.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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