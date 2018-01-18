В Баку раскрыто 92,9 процента умышленных убийств

БАКУ /Trend/ - В Баку раскрыто 92,9 процента преступлений, связанных с умышленным убийством, сказал в четверг начальник Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Миргафар Сеидов на расширенном оперативном совещании, посвященном итогом 2017 года, с участием министра внутренних дел Рамиля Усубова.

Сеидов подчеркнул, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 6 процентов, число преднамеренных убийств - на 4,8, грабежей - на 10, разбоев - на 16, мошенничество - на 3,4, угон автомобиля - на 6,3, хулиганство - на 12,2 процента.

Начальник управления добавил, что было обеспечено раскрытие 80 процентов преступлений, преступлений тяжкой формы - 70 процентов, преступлений при невыясненных обстоятельствах - 69,7, преступлений против личности - 94,4, а также 92,9 процента умышленных убийств, попыток убийства - 96,9, случаев умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, краж людей - 80 процентов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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