Франция отозвала заявку на проведение Expo-2025

21 января 2018 12:55 (UTC+04:00)

Франция сняла кандидатуру на проведение Всемирной выставки Expo-2025, заявку на которую подал и Азербайджан, передает Deutsche Welle со ссылкой на французскую газету Journal du Dimanche.

Главной причиной решения послужили финансовые обстоятельства, говорится в письме премьер-министра страны Эдуара Филиппа организационному комитету выставки, которое имеется в распоряжении издания.

В частности, глава французского правительства указывает на "структурные дефициты", а также недостаток партнеров из бизнеса, необходимых для организации мероприятия.

Франция подала заявку на проведение Expo-2025 в конце сентября 2017 года. В ней указывалось, что выставку могут посетить от 35 до 65 млн человек. Между тем на Expo-2015 в Милане побывали 20 млн гостей.

После отказа Франции на право проведения Expo-2025 претендуют три страны - Азербайджан, Россия, Япония. Победитель будет объявлен в ноябре 2018 года.

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