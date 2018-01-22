В Азербайджане кандидаты в адвокаты могут распечатать «пропускной лист» на экзамен

БАКУ /Trend/ - Кандидаты в адвокаты сегодня с 17:00 могут распечатать на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) dim.gov.az «пропускной лист» на экзамен, сообщили в понедельник в Коллегии адвокатов Азербайджана.

Письменный тестовый этап экзамена по приему в адвокатуру пройдет 28 января, и в этот день кандидаты не позднее 09:00 должны быть по адресу, где будет проходить экзамен, который указан на «пропускном листе».

При себе необходимо обязательно иметь шариковую ручку черного или синего цвета и (или) карандаш жесткости HB, точилку, резинку и нижеследующие документы: удостоверение личности и «пропускной лист» на экзамен.

В случае отсутствия этих документов или несоответствия между документами кандидат на экзамен допускаться не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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