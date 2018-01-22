В Азербайджане кандидаты в адвокаты могут распечатать «пропускной лист» на экзамен

22 января 2018 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кандидаты в адвокаты сегодня с 17:00 могут распечатать на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) dim.gov.az «пропускной лист» на экзамен, сообщили в понедельник в Коллегии адвокатов Азербайджана.

Письменный тестовый этап экзамена по приему в адвокатуру пройдет 28 января, и в этот день кандидаты не позднее 09:00 должны быть по адресу, где будет проходить экзамен, который указан на «пропускном листе».

При себе необходимо обязательно иметь шариковую ручку черного или синего цвета и (или) карандаш жесткости HB, точилку, резинку и нижеследующие документы: удостоверение личности и «пропускной лист» на экзамен.

В случае отсутствия этих документов или несоответствия между документами кандидат на экзамен допускаться не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане будет проведен экзамен для будущих адвокатов
Общество 12 января 15:23
Возобновляется прием документов в Коллегию адвокатов Азербайджана
Общество 9 декабря 2017 18:04
В Азербайджане будет больше профессиональных адвокатов – Анар Багиров
Общество 8 декабря 2017 17:06
Коллегия адвокатов Азербайджана не против снижения проходного балла - председатель
Общество 8 декабря 2017 12:36
В ближайшее время начнется прием документов в Коллегию адвокатов Азербайджана - председатель
Общество 8 декабря 2017 11:58
Адвокат Ялчин Иманов исключен из Коллегии адвокатов Азербайджана
Происшествия 20 ноября 2017 18:02
Распоряжение Президента Азербайджана является образцовой инициативой в сфере защиты прав человека - адвокат
Общество 14 февраля 2017 19:26
Распоряжение Президента Азербайджана о гуманизации политики наказания заслуживает одобрения - Коллегия адвокатов
Общество 14 февраля 2017 17:24
Коллегия адвокатов: Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан осуществлена в рамках международного права
Общество 9 февраля 2017 12:49
В Азербайджане пройдет тестовый экзамен для кандидатов в члены Коллегии адвокатов
Общество 7 января 2014 17:12
Коллегия адвокатов Азербайджана проведет тестовый экзамен для кандидатов в январе
Общество 24 декабря 2013 15:42
Коллегия адвокатов Азербайджана опровергла информацию о членстве в организации двух лиц
Общество 5 июня 2013 14:53
Вопрос членства Аслана Исмайлова в Коллегии адвокатов Азербайджана решит суд
Общество 17 мая 2013 13:45
Начинается прием в Коллегию адвокатов Азербайджана
Общество 15 февраля 2013 13:51
Азер Тагиев переизбран главой Коллегии адвокатов Азербайджана
Общество 8 декабря 2012 19:01
Проходит конференция Коллегии адвокатов Азербайджана
Общество 8 декабря 2012 14:43