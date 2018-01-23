Встреча с "посланниками качества" UNEC (ФОТО)

23 января 2018 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов встретился с "посланниками качества", сообщает вуз во вторник.

Отметив, что повышение качества обучения является основной целью UNEC, ректор высоко оценил деятельность "посланников качества" в этом направлении, подчеркнул важность институции механизма "посланников качества" для совершенствования работ. Доведя до внимания, что выбор "посланников качества" осуществляется на основе установленных критериев, А. Мурадов подчеркнул, что при этом занятые ими места в Системе дифференциальной заработной платы берутся как один из основных критериев. Ректор отметил, что в будущем другие высшие учебных заведения могут воспользоваться проектом, автором которого является UNEC.

На встрече были обсуждены положительные и отрицательные моменты в учебном процессе и выслушаны предложения в направлении совершенствования учебного процесса. Учитывая деятельность Совета общественного контроля в UNEC не только на экзаменах, но в течение учебного года, было предложено наблюдение ими учебного процесса вместе с "посланниками качества". Помимо этого, в соответствии с деятельностью "посланников качества" в Загатальском филиале и Финансово-экономическом колледже UNEC была предложена организация образцовых уроков преподавателей, показавших высокие результаты, проведение тренингов в направлении совершенствования профессиональной деятельности преподавателей.

"Посланники качества" действуют с 2015/16 учебного года. При их выборе за основу были взяты активное использование ими платформы электронного университета, владение современной образовательной методологией и интерактивным учебным процессом. По установленному графику "посланники качества" принимают участие в мониторинге уроков по факультету не менее одного раза в неделю. Мониторинг проводится на основе таких показателей как соответствие обучения темам, указанным в силлабусах и календарно-тематических планах, лекционные тексты, интерактивные учебные методы, владение преподавателями темой урока, оптимальное управление учебным временем, объяснение на семинарских занятиях практических примеров по теме урока, подготовка к коллоквиумам и другие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
20 Января вписан в историю как день единства и чести (ФОТО)
Общество 20 января 09:52
Обращения в UNEC выслушает Совет общественного контроля – НОВШЕСТВО
Общество 11 января 16:56
Специальный выпуск журнала "Эксперт UNEC": "Криптовалюта" (ФОТО)
Общество 10 января 13:06
Письменные экзамены сыграют важную роль в подготовке грамотных специалистов - депутат (ФОТО)
Общество 8 января 14:16
В UNEC начался прием в докторантуру и диссертантуру
Общество 5 января 15:01
UNEC провожает 2017 год: Незабываемое танго преподавателей и студентов (ФОТО)
Общество 28 декабря 2017 12:41
Подготовка к зимней экзаменационной сессии в UNEC (ФОТО)
Общество 28 декабря 2017 12:35
"Три мушкетера" в исполнении студентов UNEC (ФОТО)
Бизнес 27 декабря 2017 15:55
Незабываемый день для детей с ограниченными возможностями здоровья от студентов UNEC
Общество 26 декабря 2017 17:35
UNEC на пути превращения в предпринимательский университет: "Экосистема инновационных стартапов" (ФОТО)
Бизнес 26 декабря 2017 14:29
Коллектив UNEC на передовой (ФОТО)
Общество 25 декабря 2017 19:07
Выпускники авторитетных университетов в UNEC (ФОТО)
Общество 22 декабря 2017 15:45
Образцовый шаг студентов UNEC (ФОТО)
Общество 18 декабря 2017 13:18
Спикеры TEDxUNEC рассказали о путях, ведущих к успеху: "Знание и образование" (ФОТО)
Общество 15 декабря 2017 17:55
"Один день в UNEC" - мы уверены в выборе! (ФОТО)
Общество 14 декабря 2017 12:08
Конференция TEDxUNEC: "Вне рамок"
Бизнес 13 декабря 2017 10:23
В UNEC новшества в докторантуре: Будут организованы занятия исследовательского направления
Общество 12 декабря 2017 11:31
"Заветы Великого лидера составляют основу стратегии развития UNEC" (ФОТО)
Общество 11 декабря 2017 17:36