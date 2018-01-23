Встреча с "посланниками качества" UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов встретился с "посланниками качества", сообщает вуз во вторник.

Отметив, что повышение качества обучения является основной целью UNEC, ректор высоко оценил деятельность "посланников качества" в этом направлении, подчеркнул важность институции механизма "посланников качества" для совершенствования работ. Доведя до внимания, что выбор "посланников качества" осуществляется на основе установленных критериев, А. Мурадов подчеркнул, что при этом занятые ими места в Системе дифференциальной заработной платы берутся как один из основных критериев. Ректор отметил, что в будущем другие высшие учебных заведения могут воспользоваться проектом, автором которого является UNEC.

На встрече были обсуждены положительные и отрицательные моменты в учебном процессе и выслушаны предложения в направлении совершенствования учебного процесса. Учитывая деятельность Совета общественного контроля в UNEC не только на экзаменах, но в течение учебного года, было предложено наблюдение ими учебного процесса вместе с "посланниками качества". Помимо этого, в соответствии с деятельностью "посланников качества" в Загатальском филиале и Финансово-экономическом колледже UNEC была предложена организация образцовых уроков преподавателей, показавших высокие результаты, проведение тренингов в направлении совершенствования профессиональной деятельности преподавателей.

"Посланники качества" действуют с 2015/16 учебного года. При их выборе за основу были взяты активное использование ими платформы электронного университета, владение современной образовательной методологией и интерактивным учебным процессом. По установленному графику "посланники качества" принимают участие в мониторинге уроков по факультету не менее одного раза в неделю. Мониторинг проводится на основе таких показателей как соответствие обучения темам, указанным в силлабусах и календарно-тематических планах, лекционные тексты, интерактивные учебные методы, владение преподавателями темой урока, оптимальное управление учебным временем, объяснение на семинарских занятиях практических примеров по теме урока, подготовка к коллоквиумам и другие.

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