Объявлены конкурсы на соискание «Золотой медали Азербайджана имени Низами Гянджеви» и именных премий Академии наук

БАКУ /Trend/ - Объявлены конкурсы на получение «Золотой медали Азербайджана имени Низами Гянджеви» и именных премий Национальной академии наук в 2018 году.

Постановление об этом было принято в среду на очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).



В своем выступлении президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что право награждать «Золотой медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» было предоставлено Президиуму НАНА указом Президента Ильхама Алиева от 27 июня 2014 года.

Академик сообщил, что раз в году этой медалью награждаются граждане Азербайджана и иностранцы за важные фундаментальные и прикладные научные результаты, труды, открытия и изобретения, а также за особые заслуги в развитии науки.



Отметив также значимость конкурса на получение именных премий, руководитель академии подчеркнул, что премии НАНА имени Насреддина Туси, Гасан бека Зардаби, академика Узеира Гаджибейли, академика Мирасадуллы Миркасимова, академика Юсифа Мамедалиева, академика Мусы Алиева и Аббаскули ага Бакиханова вручаются с целью стимулирования ученых, внесших большой вклад в развитие науки и добившихся важных научных результатов, и побуждения их к проведению исследований еще большего масштаба.



Отметим, что кандидаты на получение премий могут быть выдвинуты действительными членами и членами-корреспондентами академии, научными отделениями НАНА, учеными советами научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, научными обществами, научно-техническими советами, функционирующими при министерствах и госкомитетах республики.

Представления о кандидатах и соответствующие документы должны быть представлены экспертной комиссии до 1 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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