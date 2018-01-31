В Азербайджане в прошлом году новыми квартирами обеспечены более 12 тыс. вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Азербайджане новыми домами и квартирами были обеспечены 2 300 семей – более 12 тысяч вынужденных переселенцев.

Об этом вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов сказал на расширенном заседании коллегии, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

Али Гасанов особо подчеркнул соответствующие распоряжения Президента Азербайджана, направленные на восстановление и перспективное развитие освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, визит главы государства на эту территорию для ознакомления с работами по восстановлению села, а также очередное распоряжение по продолжению восстановления села, подписанное после этого визита.

Вице-премьер отметил, что восстановительные работы, проводимые в селе на втором этапе по поручению и под контролем Президента были завершены за короткое время с высоким качеством. «Самое главное, что в результате успешной политики главы государства сегодня уже весь мир знает село Джоджуг Марджанлы», - сказал Гасанов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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