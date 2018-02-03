Федерация гимнастики Азербайджана возглавила рейтинг FIG

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) уже четвртый год подряд входит в список "Вознагражденных федераций" со стороны Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает в субботу сайт AGF.

Проведение Федерацией гимнастики Азербайджана серии Кубков мира по трем видам гимнастики, Межконтинентальных и Международных судейских курсов по художественной гимнастике, Международных судейских курсов по мужской спортивной гимнастике и заседания Совета FIG на высшем уровне в 2017 году, а также соблюдение всех правил в связи с отправкой заявок на международные турниры по всем шести видам гимнастики и активное участие в них было высоко оценено со стороны FIG, и AGF удостоилась первого места.

Напомним, что среди 148 федераций, входящих в состав FIG, Федерация гимнастики Азербайджана стабильно входила в рейтинг 10 лучших федераций FIG в 2014, 2015 и 2016 годах.

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